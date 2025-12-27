Liberan a manifestante detenido tras protesta por asesinato de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Charbell Lucio

Raúl Meza Abonce, el joven detenido durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, fue liberado este sábado y continuará su proceso penal en libertad.

El manifestante, de 28 años de edad, participó en la movilización del 2 de noviembre en Palacio de Gobierno y permaneció recluido en el Cereso “David Franco Rodríguez”, acusado de sabotaje y daños.

Liberación tras cambio de medidas cautelares

La liberación de Raúl Meza Abonce fue confirmada por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien señaló que la administración estatal coadyuvó con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el joven pudiera acceder a un cambio de medidas cautelares.

Con esta determinación, el funcionario indicó que el proceso penal continuará en libertad y que las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante la protesta se desarrollarán con plena garantía de las actuaciones procesales, respetando los derechos de todas las partes involucradas.

Postura del gobierno estatal

Zepeda Villaseñor reiteró que la administración estatal mantuvo una postura a favor del respeto al Estado de derecho, el debido proceso y las garantías individuales, en el marco del caso de Raúl Meza Abonce.

Detención durante la protesta

Durante la movilización para exigir justicia por el crimen del alcalde de Uruapan, ocurrido menos de 24 horas antes, la Guardia Civil detuvo a Raúl Meza Abonce y a otros siete jóvenes presuntamente involucrados en los destrozos registrados en el edificio gubernamental.

Todos los detenidos fueron liberados, excepto Meza Abonce, quien fue vinculado a proceso por sabotaje y permaneció en prisión hasta este fin de semana.

Denuncias por violaciones a derechos humanos

La defensa legal y la familia del joven denunciaron que durante la detención se cometieron violaciones a los Derechos Humanos, hechos que quedaron registrados en videos captados durante el operativo al interior de Palacio de Gobierno.

Tras estos señalamientos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cesó de sus funciones a dos elementos policiacos que participaron en la agresión contra el manifestante.

Asimismo, el área de Asuntos Internos inició una investigación para determinar responsabilidades y definir si los agentes enfrentan un proceso interno o penal por su actuación durante la manifestación.