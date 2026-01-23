“La justicia no es solo una detención”: viuda de Bernardo Bravo tras captura del ‘Botox’

GENERANDO AUDIO...

La viuda del líder agrícola Bernardo Bravo, Amelie Giselle Navarro, aseguró durante una entrevista en “A las nueve en Uno” que la detención del “Botox”, señalado como uno de los responsables de la extorsión a productores limoneros en Michoacán, representa un avance, pero no constituye justicia integral en el caso del homicidio de su esposo.

En la entrevista, Navarro reconoció el trabajo realizado por las autoridades con las recientes detenciones, sin embargo, subrayó que la justicia va más allá de una captura. “La detención es un acto importante, un acto contundente que muestra resultados de las instituciones, pero la justicia no implica solo una detención”, afirmó.

Recordó que Bernardo Bravo fue una voz constante en la exigencia de condiciones laborales justas y seguras para quienes integran la cadena productiva del limón, desde cortadores hasta empacadores, además de promover la paz social en el Valle de Apatzingán.

