Tierra caliente en calma, tras detención de “El Bótox”

GENERANDO AUDIO...

La región de Tierra Caliente, en Michoacán, vivió este viernes una jornada distinta tras la detención de César Alejandro, alias “El Bótox”, señalado como uno de los principales generadores de violencia. Por primera vez en una década, comunidades como Buenavista y Apatzingán despertaron sin bloqueos ni cobros ilegales.

Escuelas, negocios, empacadoras y huertas operaron con normalidad. El corte y la venta de limón se realizaron sin la cuota de dos pesos por kilo que durante años se exigía a los productores, según relataron trabajadores del sector limonero.

Tierra Caliente en calma tras caída de “El Bótox”

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron operativos y recorridos permanentes en puntos estratégicos de la región. Uno TV acompañó a las fuerzas federales en zonas que durante más de diez años estuvieron bajo control del exlíder de “Los Blancos de Troya”.

El operativo incluyó la revisión de la vivienda donde “El Bótox” pasó sus últimas horas en libertad, ubicada en Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista. El inmueble, marcado con el número 535 sobre la calle Lázaro Cárdenas, presenta daños en la puerta principal tras la irrupción de las autoridades. En el interior, luces y cortinas permanecen como quedaron al momento del aseguramiento.

Vecinos de casas aledañas se mantuvieron al interior de sus domicilios y evitaron dar declaraciones. La presencia militar se mantiene de forma constante en la zona centro del poblado.

De acuerdo con mandos militares, los recorridos continuarán especialmente en puntos de recolección y comercialización de limón, como el Tianguis Limonero, con el objetivo de garantizar el comercio y la seguridad de productores y compradores. Trabajadores del campo señalaron que, hasta el momento, no se han registrado interrupciones en los traslados ni incidentes en los caminos.

En Buenavista y Apatzingán, los filtros de seguridad y patrullajes buscan consolidar esta nueva etapa sin cobros ni amenazas. Productores expresaron que la vigilancia genera una mejor percepción de seguridad, aunque reconocen que esperan que la calma se mantenga.

Las autoridades confirmaron que los operativos en Tierra Caliente serán permanentes, mientras la Fiscalía de Michoacán avanza en las diligencias contra César Alejandro, señalado como presunto homicida de Bernardo Bravo, líder limonero.

Este viernes también se informó el aseguramiento de casi una veintena de inmuebles, donde se localizaron armas, droga y equipo de comunicación, como parte de las acciones posteriores a la detención de “El Bótox”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.