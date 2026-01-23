Detención de “El Bótox” no es justicia total: esposa de Bernardo Bravo

GENERANDO AUDIO...

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, señalado como presunto homicida del líder citrícola Bernardo Bravo Manríquez, no representa aún justicia plena, afirmó su esposa Amelí Gisela Navarro Lepe en Morelia, Michoacán.

Tras confirmarse la captura del presunto responsable, la viuda de Bernardo Bravo sostuvo que el proceso legal apenas comienza y que alcanzar justicia integral requiere que las autoridades den seguimiento puntual al caso, con diligencia y conforme a la ley.

Detención de “El Bótox” y exigencia de justicia por Bernardo Bravo

En conferencia de prensa, Amelí Gisela Navarro Lepe, también magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), expresó su respeto a las instituciones y reconoció el trabajo de las autoridades estatales y federales que lograron la detención de “El Bótox”. Sin embargo, subrayó que este hecho es solo un paso dentro de un proceso más amplio para lograr justicia.

La viuda de Bernardo Bravo Manríquez señaló que se mantiene atenta al desarrollo de la investigación por el homicidio de su esposo y confió en que las acciones subsecuentes se realicen con la debida diligencia que el caso amerita. Reiteró que la captura no equivale a cerrar el proceso ni a garantizar justicia plena.

Durante su mensaje, destacó que confía en que las autoridades continúen con el fortalecimiento de las investigaciones y con la integración de todos los elementos necesarios para esclarecer completamente el crimen y sancionar a todos los responsables, conforme a derecho.

Autoridades reconocen captura, pero proceso continúa

Amelí Gisela Navarro enfatizó que la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano debe verse como un avance relevante, pero no definitivo. Señaló que aún falta que el proceso judicial se desarrolle correctamente para que se alcance la justicia que su familia y la sociedad demandan.

Recordó además que Bernardo Bravo Manríquez no solo era productor limonero, sino también un activista y defensor de los derechos económicos del sector productivo y del campo en Michoacán, lo que hace aún más importante que el caso se esclarezca en su totalidad.

Finalmente, reiteró su confianza en que las autoridades competentes continúen con las acciones necesarias tras la detención de “El Bótox”, para que el homicidio de Bernardo Bravo no quede impune y se garantice justicia integral.

