Detienen a presunto líder de huachicol en Michoacán; estaría vinculado al CJNG

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Detienen a presunto líder de huachicol en Michoacán. Foto: SSPC.

Autoridades federales dieron a conocer que lograron detener, en coordinación con dependencias de seguridad estatales, a un presunto líder de huachicol en Michoacán. Según las investigaciones, estaría ligado además al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Presunto líder de huachicol es detenido en Michoacán

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, tras trabajos de inteligencia y acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Michoacán, lograron detener en Uruapan a Rafael “N”, alias “Aurora”, presunto líder de huachicol.

Según las autoridades federales, se le relaciona con delitos contra la salud, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y robo de hidrocarburos.

“Con estas acciones continuamos debilitando las estructuras criminales que generan violencia en la entidad”, se lee en la publicación de redes sociales del Gabinete de Seguridad federal.

Sería miembro del CJNG

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), elementos de esta dependencia y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, así como con dependencias de Michoacán, detuvieron a Rafael “N”, presunto líder de huachicol y miembro del CJNG.

Las autoridades explican que su detención se dio luego de labores de inteligencia y del seguimiento a las actividades de la organización criminal en la zona. Gracias a la información que obtuvieron, implementaron vigilancias, dando con la ubicación y zona de movilidad del criminal en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan.

En este punto de Michoacán, desplegaron un operativo y lograron el arresto de Rafael “N”, alias “Aurora”, consiguiendo también asegurar un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de droga y un vehículo.

Luego de esto, lo pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia en Michoacán”, se lee por último en un comunicado de la SSPC.

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