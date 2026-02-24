Disparan contra sucursal de Banco del Bienestar en Tarímbaro, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Disparan contra Banco del Bienestar de Tarímbaro, Michoacán. Foto: Getty Images

En redes sociales se reportó que sujetos armados habían disparado contra una sucursal del Banco del Bienestar en la cabecera municipal de Tarímbaro, en Michoacán, información que luego confirmaron las autoridades de este estado.

Disparan contra Banco del Bienestar de Tarímbaro, Michoacán

La noche de este pasado lunes 23 de febrero de 2026, usuarios comenzaron a reportar en redes sociales que sujetos habían disparado contra una sucursal del Banco de Bienestar, en Tarímbaro, Michoacán.

De hecho, de acuerdo con algunas personas, esta sucursal que sufrió el ataque se encuentra justo a un costado de la comandancia de la policía municipal.

Autoridades confirman ataque

Más tarde, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que sujetos armados habían disparado contra el Banco del Bienestar de Tarímbaro.

Afortunadamente, agregaron, no se reportaron personas lesionadas luego de que se escucharan las detonaciones de arma de fuego contra la sucursal del municipio michoacano.

“De manera inmediata, elementos de la Guardia Civil se trasladaron al sitio para asegurar la zona. Se mantiene presencia operativa en el lugar a fin de garantizar la seguridad de la población”, se lee en un breve comunicado que compartieron.

Disparan contra fachada del Ayuntamiento de Jiquilpan

También el domingo 22 de febrero de 2026, la presidencia municipal de Jiquilpan, Michoacán, fue atacada a balazos. Y de acuerdo con los reportes, no se registraron personas heridas.

Luego, autoridades locales informaron que los disparos impactaron únicamente en la fachada del inmueble, sin que se reportaran afectaciones a trabajadores, usuarios o personas que se encontraban en el interior.

Tras accionar armas de alto poder, los agresores huyeron del lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

