Despliegue permanente en donde nació el “Mencho”: Gobierno de Michoacán

Mantienen despliegue donde nació el “Mencho”. Foto ilustrativa/Cuartoscuro.

Autoridades estatales y federales mantienen un despliegue permanente en la localidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en Michoacán, lugar donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La vigilancia se mantiene ante la posibilidad de que sus restos sean trasladados al lugar a donde intentó volver, luego de ser expulsado tras la pugna con Jesús Méndez, alias el “Chango”, y antiguo líder de La Familia Michoacana, quien le perdonó la vida.

“Hay un despliegue permanente en la zona de la 43 zona militar de la Sedena, pero no tuvimos incidentes el día de ayer en ninguna de las comunidades o ejidos o tenencias de este municipio, y bueno, ahí hay presencia permanente, lo vuelvo a repetir, hay un batallón, hay un destacamento, hay un cuartel“, dijo Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

No se han reportado hechos violentos

De acuerdo con el mandatario estatal, hasta el momento no se han reportado situaciones de violencia ni en este poblado ni en la cabecera municipal.

“Hay libre tránsito en la carretera de Aguililla a Apatzingán. Todo el día hubo libre tránsito, no tuvimos mayor incidente. Hay una quema que nos reportaron pasado el mediodía de llantas sobre la carretera, pero fueron retirados de inmediato, y normal la actividad en este municipio de la sierra-costa de Michoacán”, comentó al respecto el gobernador.

15 agentes lesionados

Por otro lado, en el recuento de los daños, Ramírez Bedolla confirmó que fueron 15 los agentes lesionados tanto de la Guardia Civil, Nacional y del Ejército por los enfrentamientos de ayer en Michoacán.

Indicó también que los bloqueos han sido desactivados en su totalidad y todavía se trabaja en el retiro de las unidades que fueron calcinadas, mientras que el aeropuerto opera con normalidad.

“Nosotros también tenemos 15 elementos, tanto de Guardia Civil, como de Sedena y Guardia Nacional heridos, están todos siendo atendidos, tanto en hospitales militares, aquí en la ciudad de Morelia, algunos de los hospitales militares de Irapuato y de Guadalajara. Son 15 elementos en total los que tenemos, tanto fuerzas estatales como Sedena, Guardia Nacional, heridos ayer“, dijo el mandatario.

