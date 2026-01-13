Vinculan a proceso a Samuel y “El Viejito” por el homicidio de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Un juez de control ordenó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Samuel G. y Josué Eulogio R., alias “El Viejito”, por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, en relación con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante una audiencia que se prolongó cerca de ocho horas, el juez Luis Fernando Díaz Parra determinó que existían elementos suficientes para considerar que ambos imputados actuaron de manera intencional en la planeación del ataque. En el caso de Samuel G., exfuncionario municipal, el juzgador señaló que su participación fue sistemática, al presuntamente filtrar información clave para la ejecución del crimen.

Prisión preventiva y desestimación de la defensa

La defensa de los imputados solicitó la nulidad de diversas pruebas, así como de la declaración rendida por Josué Eulogio R., sin embargo, dichos argumentos fueron desestimados por el juez. Con ello, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Como resultado, Samuel G. permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano”, mientras que Josué Eulogio R. fue internado en el Centro de Alto Impacto del estado.

Declaración y señalamientos durante la audiencia

En el desarrollo de la audiencia se dio a conocer que fue Josué Eulogio R. quien confesó la participación de ambos en el homicidio, señalando que el ataque se concretó mediante la obtención y filtración de información relacionada con los movimientos de la víctima.

De acuerdo con su declaración, rendida un día después de su detención por faltas administrativas y portación de droga, el 10 de enero, Josué Eulogio afirmó que conoció a Samuel G. hace aproximadamente siete meses, a través de un familiar. Señaló que el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio presuntamente le proporcionaba información a cambio de dosis de cocaína.

Asimismo, indicó que Samuel G. no mostró remordimiento antes ni después del ataque y que, de acuerdo con su dicho, expresó inconformidad con Carlos Manzo por la forma en que se desempeñaba al frente del ayuntamiento.

El proceso judicial continuará conforme a los plazos establecidos, mientras ambos imputados permanecen bajo la medida cautelar impuesta por la autoridad judicial.

