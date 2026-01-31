“El Bótox” es vinculado a proceso por el asesinato de empresario limonero

GENERANDO AUDIO...

César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores de limón del Valle de Apatzingán, informó el Poder Judicial en Michoacán. La determinación ocurrió tras una audiencia realizada entre el jueves y viernes en Morelia.

El juez del caso resolvió la vinculación a proceso al considerar que existen datos de prueba que señalan al imputado como presunto líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, organización que, según las investigaciones, estaría relacionada con el asesinato del empresario limonero.

Juez considera que hay pruebas contra “El Bótox”

Durante la audiencia, que se prolongó por aproximadamente nueve horas, el juez explicó que, aunque no existe un testigo directo que lo ubique disparando el arma o dando la orden para cometer el homicidio, sí hay testimonios que lo relacionan con el grupo delictivo.

El juzgador indicó que los datos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen carácter comprobable y permiten ubicar a César Alejandro “N” como presunto líder del grupo criminal señalado.

Además, el juez puntualizó que el imputado sería la persona que mantenía el control y dirección del grupo delictivo al que se atribuyen los hechos investigados.

“El Bótox” permanecerá en el Altiplano

La resolución judicial fue dada a conocer a las 11:55 horas, momento en que el juez informó al acusado que cuenta con mecanismos legales para impugnar la decisión.

Entre las opciones legales que puede utilizar el imputado se encuentran:

Presentar una apelación en un plazo de tres días hábiles

en un plazo de Promover un amparo indirecto dentro de los 15 días hábiles siguientes

Mientras continúa el proceso penal, César Alejandro “N” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”.

El caso está relacionado con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, quien era identificado como líder de productores de limón en el Valle de Apatzingán, una región donde autoridades han documentado la presencia de grupos criminales vinculados a actividades ilícitas.

Las investigaciones por este homicidio continúan en desarrollo por parte de autoridades estatales.

