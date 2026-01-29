Revelan cómo el “Bótox” confesó el asesinato de Bernardo Bravo

GENERANDO AUDIO...

Bernardo Bravo habría sido secuestrado antes de ser asesinado. Foto: Cuartoscuro

Durante la audiencia inicial de César Alejandro “N”, alias el “Bótox” líder de “Los Blancos de Troya“, acusado del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez se reveló que el empresario limonero fue privado de la libertad, días antes de que lo asesinaran.

De acuerdo con las entrevistas que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de las investigaciones por este crimen, Omar Bravo Manríquez, hermano de la víctima declaró a las autoridades ministeriales que el día 6 de octubre, su hermano Bernardo desapareció por 24 horas, por lo que presume que fue privado de la libertad y luego liberado; sin embargo, Bernardo Bravo Manríquez no reveló a su familia qué había ocurrido durante esas 24 horas que estuvo desaparecido. Posteriormente, la mañana del 20 de octubre apareció sin vida, cerca de la comunidad de Tepetates.

Bernardo Bravo era constantemente amenazado

Omar Bravo también dijo al ministerio público que su hermano era constantemente amenazado y presionado por el crimen organizado que opera en esa región del valle de Apatzingán, a quienes atribuyó el cobro de extorsiones a los limoneros.

Otra de las entrevistas expuestas durante la audiencia inicial, fue la que se realizó a un comerciante de la localidad de Cenobio Moreno, quien el 21 de octubre, dos días después del ataque en contra Bernardo Bravo, fue abordado por sujetos armados que le dieron la indicación de que a partir de entonces tendría que trabajar para ellos.

Luego, de negarse a colaborar con los delincuentes, el comerciante fue amenazado por el “Bótox”, quien textualmente le dijo: “Si me chingué al pinche Limonero, que no te mate a ti“.

Al escuchar el testimonio del comerciante, César Alejandro solicitó al juez el uso de la palabra, la cual fue concedida, pero entonces se ordenó un receso de 10 minutos.

