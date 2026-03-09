Falso que policías de Jalisco hayan ingresado a Michoacán: gobernador

GENERANDO AUDIO...

Gobernador de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que es falso que un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco haya ingresado a territorio michoacano, a través de su frontera entre los municipios de Jilotlán, Jalisco, y Tepalcatepec, Michoacán.

“Es falso, hay presencia de la 43 zona militar, hay presencia de la Guardia Civil y hay comunicación con el estado de Jalisco ahí en la frontera. Es más, hay una carretera que va de Tepalcatepec a Coalcomán, un pedazo de la carretera, hay dos o tres kilómetros, donde la carretera Tepalcatepec – Coalcomán es Jalisco, y en este caso, Tepalcatepec colinda su frontera con Jalisco, con Jilotlán, Jalisco, y bueno hay un operativo de la policía estatal de Jalisco y hay un operativo de nosotros, de este lado también, de nuestra Guardia Civil”, expuso.

El pasado viernes, autoridades locales de Tepalcatepec compartieron con Uno TV videos de la presunta irrupción de policías estatales de Jalisco, en la comunidad de Cholula, donde los oficiales prendieron fuego a un puesto de vigilancia de la policía municipal de Tepalcatepec.

En videos posteriores, captaron el movimiento de los oficiales jaliscienses, durante su ingreso en la menos dos inmuebles, de los que extrajeron objetos que subieron a una patrulla.

Posteriormente, con un dron, las autoridades de Tepalcatepec captaron a un grupo armado proveniente de Jalisco que se estableció en el punto donde se ubicaba el puesto de vigilancia de la policía de Tepalcatepec, que previamente fue incendiado por los elementos de seguridad de Jalisco.

En el vídeo aéreo, se observa que ese mismo viernes, luego de la movilización de los policías, un grupo de civiles armados arribaron a pie a una zona conocida como Cerro de Cholula, donde el sábado por la mañana comenzaron a montar un campamento que, a decir de los lugareños, hasta este lunes se mantiene en el mismo sitio.

