Reiteran cero tolerancia a apología del delito en Michoacán

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Cero tolerancia a apología del delito. FOTO: Getty

El Gobierno de Michoacán mantiene una postura firme contra la apología del delito, una práctica que está prohibida en todo el estado desde 2023. La autoridad estatal recordó que esta medida aplica en cualquier espacio, incluidos eventos públicos, privados y especialmente en instituciones educativas.

Esta postura se reforzó luego de un incidente reciente en el que, durante un concurso del Colegio de Bachilleres, se presentó un número artístico que incurrió en apología del delito, lo que provocó la reacción inmediata de autoridades estatales.

Raúl Zepeda advierte sanciones por apología del delito

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reiteró que está estrictamente prohibida cualquier forma de apología del delito en Michoacán, y advirtió que se tomarán medidas para evitar su promoción en cualquier ámbito.

Recordó que esta disposición está vigente desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2023, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el territorio estatal.

Llamado a escuelas para reforzar vigilancia

El funcionario hizo un llamado directo a escuelas públicas y privadas para que refuercen la supervisión de actividades culturales, artísticas y recreativas.

Subrayó que las instituciones deben vigilar de forma estricta cualquier expresión o evento que se realice en sus instalaciones, con el fin de evitar la normalización de conductas delictivas.

“Es fundamental que las instituciones educativas vigilen de manera estricta cualquier tipo de expresión artística”, señaló.

Gobierno de Michoacán rechaza caso en bachillerato

Sobre el caso registrado en el Colegio de Bachilleres, el Gobierno estatal expresó un rechazo categórico y confirmó que ya se iniciaron acciones para deslindar responsabilidades.

También se aplicarán las medidas administrativas necesarias conforme a la ley.

“El Gobierno del Estado no tolerará este tipo de conductas”, enfatizó Raúl Zepeda.

Mantienen estrategia para prevenir violencia

Finalmente, el secretario reiteró que la administración estatal continuará con una política firme para prevenir la violencia y fortalecer una cultura de paz.

Estas acciones se realizan en coordinación con autoridades educativas y de seguridad en Michoacán.

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