“Es un honor operarlo y salvar vidas”: así es el desminador del Ejército mexicano

Foto: César Cabrera

Entre los caminos de terracería del Valle deApatzingán, se abre camino una unidad que a paso lento y con sus cadenas giratorias, va buscando las minas sembradas por el crimen organizado.

Se trata del De-Mining Unit 2, el desminador del Ejército Mexicano que se ha integrado a las tareas de seguridad en la región de Tierra Caliente, Michoacán, ante las nuevas modalidades de ataque de los grupos armados.

“El vehículo tiene autonomía de aproximadamente unas 8 horas. Igual, es un vehículo que nos ha ayudado a que las tropas avancen sin algún riesgo, ya que el vehículo se opera a control remoto”. Personal del Ejército Mexicano

Fue a mediados del año pasado cuando se presentó por primera vez esta unidad, una de las tres con las que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional en la entidad.

Es manejado a distancia, por personal previamente capacitado. Sus cadenas giratorias le permiten golpear el suelo y sus cuchillas especiales, ir excavando y detectando los explosivos a una mayor profundidad.

“Es el mecanismo para que las cadenas giren, es el que permite para detonar las minas o explosivos que se encuentren adelante. Esta es la velocidad de las cadenas, ahí gira. Estas son las palancas; esta es de la llanta izquierda, esta es de la izquierda, podemos ver… esta es de la derecha. Para que avance se tiene que hacer pulso en la dos, ahí como vemos puede avanzar”. Personal del Ejército Mexicano

De alta resistencia, el De-Mining Unit 2 puede soportar la detonación de minas antipersonales y antitanques que, según datos del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, desde 2022 han cobrado la vida de 34 personas en la región de Tierra Caliente, entre ellos,militares y jornaleros.

Para el traslado del desminador, se requiere de una grúa y de tres personas para su amarre a base de cadenas.

En lo personal para ti, ¿qué significa operar este tipo de unidades? ¿Alguna vez lo llegaste a imaginar, a pensar?

” No, la verdad, no. Nunca pensé que fuera a operar este tipo de vehículo, pero al igual es un honor traer un carro de estos porque nos ayuda a que nuestra gente, nuestros compañeros, pasen sin riesgo alguno”. Personal del Ejército Mexicano

La unidad ha sido empleada en zonas como El Alcalde, que ante el avance de los grupos delincuenciales, se terminó convirtiendo en un pueblo fantasma.

