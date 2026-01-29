Revelan que Bernardo Bravo fue secuestrado días antes de su asesinato en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

Durante la audiencia inicial contra César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, se reveló que el empresario Bernardo Bravo Manríquez fue privado de la libertad días antes de su asesinato, ocurrido en octubre de 2025 en Michoacán, de acuerdo con testimonios presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El señalamiento fue dado a conocer este 29 de enero de 2026, durante el proceso judicial en el que “El Bótox” es acusado del homicidio del empresario limonero, cuyo cuerpo fue localizado cerca de la comunidad de Tepetates, en el Valle de Apatzingán.

Audiencia contra “El Bótox” revela privación de la libertad

Según las entrevistas integradas a la carpeta de investigación, Omar Bravo Manríquez, hermano de la víctima, declaró que Bernardo Bravo desapareció durante 24 horas el 6 de octubre, por lo que presume que fue secuestrado y posteriormente liberado. Durante ese periodo, la familia no tuvo contacto con él.

De acuerdo con su testimonio ante el Ministerio Público, Bernardo Bravo nunca explicó qué ocurrió durante ese tiempo ni quiénes estuvieron detrás de su desaparición temporal. Días después, el 20 de octubre, fue localizado sin vida.

Amenazas y extorsión del crimen organizado

Omar Bravo también afirmó que su hermano recibía amenazas constantes del crimen organizado que opera en la región, y señaló que estos grupos extorsionan a productores limoneros del Valle de Apatzingán, una de las principales zonas agrícolas del estado.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso además la declaración de un comerciante de la localidad de Cenobio Moreno, quien aseguró que el 21 de octubre, dos días después del asesinato, fue abordado por hombres armados que le ordenaron trabajar para ellos.

El testigo relató que, tras negarse, fue amenazado directamente por “El Bótox”, quien presuntamente le dijo: “Si me chingué al pinche limonero, que no te mate a ti”.

Receso tras declaración clave

Luego de que se leyera este testimonio, César Alejandro “N” solicitó la palabra al juez. Aunque la petición fue concedida, el tribunal ordenó un receso de 10 minutos, sin que hasta el momento se haya informado sobre una resolución definitiva.

El proceso judicial continúa, mientras la FGE de Michoacán mantiene abiertas las investigaciones por homicidio y delincuencia organizada.

