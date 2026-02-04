Más familiares involucrados en homicidio de intérpretes de lengua de señas de Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Más familiares involucrados en homicidio de intérpretes. Foto: César Cabrera.

La Fiscalía General de Michoacán informó que hay más familiares involucrados en el multihomicidio de la familia de intérpretes de lengua de señas, y del cual ya hay un detenido y vinculado a proceso.

No sería únicamente un familiar el involucrado en homicidio de intérpretes en Michoacán

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que las investigaciones apuntan hacía más familiares involucrados en el asesinato de la familia de intérpretes de lengua de señas, por lo que Alfredo “M”, primo de Víctor, no sería el único detrás del homicidio.

“Sí, algunos son familiares, otros venían con el familiar que ya está detenido y justo por lo mismo hemos pedido la reserva de datos para evitar y poder lograr dar con el paradero de quienes estamos dando el seguimiento a la investigación”, dijo Carlos Torres Piña.

Crimen se trato de un tema de dinero

Derivado de ello, es que las audiencias han sido reservadas. Asimismo, insistió en que el móvil detrás del crimen fue un tema de dinero.

“Pues lo que nosotros hacemos referencia, y en las propias declaraciones que se tienen, es por algunas deudas que se tenían y que es lo que motivó este hecho lamentable”, dijo el fiscal de Michoacán

Cabe recordar que Alfredo “M” permanece detenido en el penal de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán, luego de ser vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado.

