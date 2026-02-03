Super Bowl LX: ¿cuánto dinero dejaría el aguacate a Michoacán?

GENERANDO AUDIO...

Este dinero dejaría el Super Bowl a Michoacán por el aguacate. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, para el Super Bowl LX de este 2026, los productores locales enviarán hasta 130 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos (EE.UU.), por lo que se espera una ganancia importante de dinero para el mercado mexicano, cerca de 600 millones de dólares.

Michoacán enviará 130 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos por el Super Bowl LX

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, aseguró que para este Super Bowl LX se espera que Michoacán exporte cerca de 130 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos.

¿Por qué? El funcionario michoacano explica que este evento deportivo, que se llevará a cabo este próximo domingo 8 de febrero de 2026, representa una de las mayores ventanas de venta de este fruto para el estado.

Sólo para que se den una idea, de acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente el 90% del aguacate que se consume en Estados Unidos se importa desde México.

Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la entidad se posiciona actualmente como la líder de la agroexportación nacional, pues la producción de aguacate supera un millón 300 mil toneladas al año.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuánto dinero dejará el Super Bowl LX a Michoacán por el aguacate?

De acuerdo con las tendencias del precio del aguacate Hass, las cuales pueden variar por calibre, la caja de 11.34 kilos, hasta enero de 2026, va de los 43.25 a los 58.25 dólares para Estados Unidos. Es decir, el precio de exportación del kilo de este fruto va de los 3.8 a los 5.1 dólares, dependiendo del calibre.

Si tomamos en cuenta este último dato, tenemos que en 2026, el precio promedio de exportación del aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos es de 4.6 dólares por kilo.

Según estos datos, ¿cuánto dinero se llevará Michoacán por el aguacate que se consumirá durante el Super Bowl LX en Estados Unidos? Basándonos en que las autoridades del estado consideran que se exportarán 130 mil toneladas, tenemos que tendrán ganancias estimadas en 598 millones de dólares.

