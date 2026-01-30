A tres meses del asesinato de Carlos Manzo, estos son los últimos resultados del Plan Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre de 2025, autoridades federales anunciaron el inicio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual busca evitar varios delitos en este estado de la república, así como hechos de violencia a través de operativos de seguridad y otras acciones económicas, laborales, educativas y culturales.

Inicio del Plan Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

El 9 de noviembre de 2025, una semana después del asesinato de Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el cual, aseguró, se destinarían recursos para hacer un esfuerzo especial para las y los michoacanos.

“En los últimos días, hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Compartimos el sentimiento. Su cobarde homicidio le duele, no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, declaró la mandataria en la presentación del plan.

Por esto mismo, dijo, dio instrucciones a su gabinete para reunirse con autoridades del estado, con núcleos agrarios, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, productores, trabajadores del campo y la ciudad, familiares de víctimas, iglesias, artistas, y otro más para crear el Plan Michoacán.

¿Qué es el Plan Michoacán?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Plan Michoacán es una estrategia de seguridad, la cual se sostiene con acciones, justicia y garantizando los derechos de la gente que vive en la entidad, como la educación, la salud y otros más.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno; es decir, desarrollo con justicia y bienestar”, explicó.

Además, agregó que consistiría en 12 ejes, con más de 100 acciones, con una inversión de más de 57 mil millones de pesos, pero también con una inversión en 2026 de 37 mil 450 millones de pesos para programas del Bienestar que beneficiarán a 1.5 millones de habitantes de la entidad.

Pero hablando específicamente de la seguridad de Michoacán, el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo indicó que el plan tiene la principal finalidad de evitar la extorsión y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, y de esta manera facilitar que la población desarrolle sus actividades con toda normalidad.

¿Cuáles han sido los resultados de seguridad del Plan Michoacán hasta ahora?

Desde que empezó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dependencias federales y estatales han trabajado en operativos y acciones conjuntas para detener a criminales, asegurar armas, explosivos, cartuchos, drogas y campamentos clandestinos, además de evitar hechos de violencia que afecten a la población o productores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 10 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, con el Plan Michoacán han detenido a 430 personas, entre ellas a César Alejandro “N”, alias el “Bótox”, quien era un objetivo prioritario por ser líder de “Los Blancos de Troya”, una célula delictiva que genera violencia en el estado y extorsiona a productores de limón.

Pero también han asegurado 240 armas de fuego, 16 mil 836 cartuchos, 840 cargadores, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 85 kilos de marihuana, 773 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además de que han inhabilitado 26 campamentos y 50 tomas clandestinas.

El Plan Michoacán, el cual empezó después del asesinato de Carlos Manzo, seguirá, por lo que se espera que estos resultados sigan modificándose y aumentado por las operaciones que han puesto en marcha conjuntamente autoridades federales y estatales.

