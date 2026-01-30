Explosión de mina terrestre deja dos militares lesionados en Tepalcatepec

GENERANDO AUDIO...

Explosión de mina terrestre en Tepalcatepec, Michoacán. FOTO: Especial

La explosión de una mina terrestre dejó dos militares lesionados la tarde de este jueves en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, de acuerdo con información confirmada por fuentes consultadas por Uno TV.

El hecho ocurrió en la localidad de La Ordeñas, donde personal militar y civil realizaba recorridos de vigilancia luego de un ataque registrado momentos antes en la zona, considerada de alta incidencia delictiva.

Durante estas labores de vigilancia, una mina terrestre explotó al paso del convoy, provocando lesiones a un soldado del Ejército y a un elemento de la Guardia Civil, quienes fueron atendidos de inmediato en el lugar.

Ambos efectivos fueron trasladados vía aérea al hospital militar de Apatzingán, donde se reportan estables, según confirmaron fuentes oficiales.

Saldo del enfrentamiento previo en La Ordeñas

En lo que respecta al enfrentamiento previo que motivó los recorridos de vigilancia, las autoridades informaron que el saldo fue de tres civiles muertos.

En ese intercambio, no se reportaron efectivos lesionados, y el incidente quedó separado del estallido de la mina terrestre, que ocurrió posteriormente durante el despliegue de seguridad.

Tras la explosión de la mina y el enfrentamiento armado, las fuerzas de seguridad mantuvieron presencia en la zona para asegurar el área y evitar nuevos riesgos para la población y el personal desplegado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni se han dado a conocer detalles sobre quiénes estarían detrás de la colocación del artefacto explosivo.

Las autoridades continúan con operativos de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán, como parte de las acciones para restablecer la seguridad en la región.

