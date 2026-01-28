Muere Francisco Venera, alcalde de Taretan, por complicaciones de salud en hospital donde estaba internado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La noche de este martes, murió el presidente municipal de Taretan, Michoacán, Francisco Venera García, “Kiko Venera”, por complicaciones de salud, en el hospital donde recibía atención médica en Uruapan.

Fuentes consultadas por UnoTV revelaron que la causa pudo ser por una cirrosis hepática, enfermedad que venía arrastrando hace algunos años.

Mientras que la noticia fue confirmada en un primer momento por el Partido del Trabajo (PT), el cual lo abanderó para la contienda del 2024 en la que resultó electo. Dicho instituto político lo definió como un hombre sensible y enfocado en promover el desarrollo de su municipio.

Tras el fallecimiento, el Ayuntamiento de Taretan agregó un moño negro a la imagen institucional en sus redes sociales, donde además publicó un mensaje confirmando la noticia.

“Hoy nuestro municipio atraviesa un momento de profundo dolor y respeto. Nos unimos al sentimiento de su familia, amistades y seres queridos, acompañándolos con solidaridad y cercanía en este difícil momento. Taretan despide a nuestro presidente con respeto y sentido pésame, honrando su memoria”

Ayuntamiento de Taretan

Con lo anterior, suman ocho los alcaldes que han perdido la vida desde 2021, siendo este el primero a causa de una situación ajena a un acto de violencia.

