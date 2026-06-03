Fiscalía de Michoacán considera que investigar el celular de Manzo “es irrelevante”

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Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

Para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la inspección del celular del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo Rodríguez, es irrelevante, pues las investigaciones han avanzado.

Para la FGE de Michoacán es irrelevante investigar el celular de Manzo

Luego de que actores políticos aseguraron que Manzo no sólo portaba un teléfono móvil, sino tres, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que era únicamente un aparato telefónico el que el edil utilizaba para su comunicación, pero resaltó que al no estar en la escena del crimen, no fue necesario considerarlo como un dato de prueba.

“La verdad es que a estas alturas ya es irrelevante el teléfono, porque la investigación ha avanzado tanto que nos ha permitido realizar estas últimas 25 detenciones, como le informamos la semana pasada, ayer volvimos a establecer los dos personajes que están involucrados de manera indirecta con el “Congo”, Gerardo “N” y Wendy Fabiola, alias la “Tía, que se alimentaban con información distinta entre ellos, además de la posible venta de armas, o tráfico de armas por parte de uno de estos personajes. Entonces, a estas alturas es irrelevante; si ella quiere aportarlo, bien, y si no, la investigación va a continuar y va a seguir teniendo resultados”, declaró el fiscal del estado.

Analizan ofrecer recompensa para atrapar al jefe de escoltas de Manzo

Respecto a la detención pendiente de José Manuel Jiménez, conocido como “Coronel Jiménez”, quien se desempeñaba como jefe de escoltas de Carlos Manzo, el fiscal del estado dijo que aún falta que el comité apruebe el ofrecimiento de una recompensa para dar con su paradero, e incluso hay particulares que han ofrecido recurso para que la recompensa sea publicada.

“Ha habido personas que dicen que ellos aportan para que se haga el monto de la recompensa y no se trata de eso; también hay que ver el tema del recurso, hasta dónde nos da. Ya lo estamos trabajando; en el caso del coronel Jiménez, hay que autorizarlo en base al comité que se tiene”, expresó Piña Torres

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