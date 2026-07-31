García Harfuch atribuye asesinato de Carlos Manzo a una “provocación” a “Los Rs”

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Fotos: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, apuntan a que el crimen fue motivado por lo que integrantes del CJNG consideraban una “provocación” por parte del entonces presidente municipal.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que esta hipótesis surge de las entrevistas realizadas a personas detenidas por el caso y subrayó que las indagatorias continúan para precisar el móvil.

Identifican a “R1” como presunto autor intelectual

García Harfuch señaló que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio, al ser quien presuntamente ordenó y financió el ataque contra Carlos Manzo.

El presunto líder de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en un operativo realizado en Atotonilco el Alto, Jalisco. De acuerdo con la SSPC, el grupo delictivo operaba en diversos municipios de Michoacán, así como en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco.

Con esta captura, las autoridades informaron que 31 personas han sido detenidas por su presunta relación con el asesinato del exalcalde.

Descartan que “El Mencho” ordenara el crimen

El titular de la SSPC indicó que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tuvo conocimiento del homicidio; sin embargo, aclaró que hasta el momento no hay evidencia de que haya dado la orden para ejecutar el crimen.

Asimismo, sostuvo que las investigaciones del Gabinete de Seguridad se desarrollan con base en evidencias y sin motivaciones políticas.

Mantienen operativo de seguridad en Uruapan

García Harfuch informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Sedena y la Guardia Nacional reforzaron la presencia de elementos en Uruapan y otras regiones del estado.

Agregó que la Secretaría de Marina y la SSPC mantienen un despliegue permanente, mientras que personal de la Sedena brinda protección a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

El secretario también señaló que ha mantenido comunicación constante con la alcaldesa para informarle sobre los avances de la investigación.

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