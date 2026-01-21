Fuerte operativo en Apatzingán; buscan al “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya

GENERANDO AUDIO...

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”. Foto: Especial

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la región de Tierra Caliente, Michoacán, particularmente en el municipio de Apatzingán, para ubicar a César Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox“, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Operativo militar en Apatzingán por el “Bótox”

El despliegue es encabezado por el Ejército Mexicano, con participación de elementos que se movilizan por tierra y por aire en las inmediaciones de la localidad de Cenobio Moreno, una zona considerada por autoridades como uno de los principales bastiones del “Bótox“.

Unotv.com pudo confirmar con fuentes militares que el operativo se desarrolla sin personas detenidas hasta el momento y con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto de los derechos humanos de la población.

Las fuerzas federales mantienen recorridos, sobrevuelos y puntos de vigilancia en caminos rurales y accesos estratégicos, como parte de la búsqueda de objetivos delincuenciales vinculados a este grupo criminal que opera en la región.

El “Bótox” y la pérdida de respaldo criminal

César Sepúlveda Arellano habría perdido el respaldo de grupos aliados en las últimas semanas, lo que habría debilitado su estructura criminal y motivado el actual despliegue en la zona de Apatzingán.

En este contexto, el “Bótox” ha difundido recientemente videos en redes sociales, en los que intenta justificar sus acciones y se presenta como supuesto defensor de la industria limonera en Michoacán. En dichas grabaciones, también se declara víctima de las autoridades, afirmaciones que no han sido respaldadas por información oficial.

Señalamientos por crimen de líder limonero

En esos mismos mensajes, el presunto líder criminal ha lanzado acusaciones contra personas que lo han señalado públicamente, entre ellos la familia de Bernardo Bravo Manríquez, reconocido líder limonero de la región.

De acuerdo con autoridades de seguridad, el “Bótox” es señalado como presunto responsable intelectual del asesinato de Bravo Manríquez, un caso que generó impacto en el sector agrícola de Tierra Caliente, una región clave para la producción de limón en el país.

Las autoridades federales y militares mantendrán el operativo en Apatzingán y municipios cercanos, mientras continúan las labores de localización del “Bótox” y otros integrantes de Los Blancos de Troya.

