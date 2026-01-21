Detienen a 9 y aseguran tres campamentos clandestinos en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Aseguran 3 campamentos clandestinos en Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad.

Autoridades de Seguridad federales dieron a conocer que detuvieron a nueve personas y aseguraron tres campamentos clandestinos en el estado de Michoacán, además de armas y explosivos.

Tres campamentos clandestinos asegurados en Michoacán

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y esta dependencia, así como con autoridades locales, aseguraron e inhabilitaron tres campamentos clandestinos.

Pero también lograron detener a nueve personas y asegurar ocho armas de fuego, 491 cartuchos, 43 cargadores, un artefacto explosivo improvisado y siete vehículos.

Además, señalan que llevaron a cabo reconocimientos a pie para brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos aguacateros e industrias cítricas en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Cotija, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, San Lorenzo, Queréndaro, Salvador Escalante, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zacapu.

Detuvieron también a 9 personas. Foto: Gabinete de Seguridad.

Han detenido a 426 personas desde que empezó el Plan Michoacán

Por otra parte, resaltaron que desde que comenzó el Plan Michoacán, el 10 de noviembre de 2025, hasta el 19 de enero de 2026, se han detenido a 426 personas, se aseguraron 238 armas de fuego, 16 mil 716 cartuchos, 835 cargadores, 346 vehículos, 200 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

Y también 85 kilos de marihuana, 773 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 26 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas.

