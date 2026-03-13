Detienen a la “Güera”, presunta operadora de La Familia Michoacana en Puebla

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La “Güera” de La Familia Michoacana. Foto: SSP-Puebla

En Puebla, detuvieron a Nayeli “N”, alias “Blanca” o “Güera”, y se le acusa de ser presunta operadora del grupo delincuencial La Familia Michoacana, además, se le decomisaron un arma de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo.

¿Qué dijo la SSP-Puebla?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a una mujer identificada como presunta operadora del grupo delictivo la Familia Michoacana en la ciudad de Puebla.

Toda una fichita: la relacionan con cobro de piso en Mercado Morelos

La detenida fue identificada como Nayeli “N” quien presuntamente estaba encargada de la distribución de estupefacientes y estaría relacionada con delitos como privación ilegal de la libertad, cobro de piso y despojo de locales en el Mercado Morelos.

De acuerdo con las autoridades, también se le vincula con la organización de bloqueos y manifestaciones en vialidades principales de la capital poblana.

La detención se llevó a cabo durante un operativo en la colonia 10 de Mayo, donde las fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo MINI Cooper con placas del estado de Tlaxcala.

Tras la captura, las autoridades exhortaron a comerciantes y ciudadanos a reportar de manera anónima al 089 cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad o patrimonio.

Hace un par de días Unotv.com informó de la detención del “Charro” quien también realizaba cobro de piso en el Mercado Morelos en Puebla capital.

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