Bajan homicidios en Michoacán, pero las desapariciones no dan tregua

Desapariciones en Michoacán no dan tregua. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México destacó en la conferencia mañanera de este jueves la reducción de homicidios dolosos en Michoacán como resultado de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. No obstante, en el balance presentado no se hizo referencia a la problemática de las personas desaparecidas, cuyos casos continúan registrándose pese a la aplicación de esta estrategia.

A pesar de que las autoridades federales insistieron en los avances en la contención de la violencia en la entidad, los registros de desapariciones continúan como una asignatura pendiente, ya que este fenómeno persiste en distintas regiones de Michoacán.

Homicidios dolosos y desapariciones desde la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, resaltó que las cifras de homicidio doloso en la entidad disminuyeron en 2025, año que se ubicó como el de mejor promedio en los últimos 10 años.

Foto: Captura de pantalla.

Lo anterior, al puntualizar que, tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, derivada del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, se registró una disminución del 30% en el promedio diario de homicidios.

“Cuando comparamos octubre de 2025, antes del inicio del Plan Michoacán, contra diciembre de 2025, se presenta la reducción del 30%, al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios en promedio”, detalló la funcionaria.

Pese a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los datos sobre desapariciones reflejan una realidad que no fue abordada por las autoridades federales durante la presentación de resultados.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 se reportaron en la entidad 138 personas desaparecidas.

Foto: Captura de pantalla.

Esta cifra equivale a un promedio de 2.6 casos diarios, lo que muestra la persistencia de este fenómeno en diversas regiones de Michoacán.

Mientras el Gobierno de México destaca avances en materia de homicidios, las desapariciones continúan registrándose dentro del panorama de la estrategia de seguridad.

