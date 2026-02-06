Buscan a sujeto que patea y amarra a perrito en Morelia

GENERANDO AUDIO...

Video capta cómo un hombre patea a perrito. Foto: Getty Images/ilustrativa

Desde hace algunas horas ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver cómo un sujeto patea y amarra con una cuerda a un perrito en Morelia, Michoacán, por lo que las autoridades locales ya investigan el caso y buscan al responsable del maltrato animal.

Sujeto patea y amarra a perrito en Morelia

Fue la directora del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de Morelia, Minerva Bautista Gómez, la que a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, compartió un video con el que denunció a un sujeto que patea y amarra a un perrito.

De acuerdo con la funcionaria michoacana, estos hechos ocurrieron en la llamada Tenencia Morelos, donde se ve que un hombre golpea en diferentes ocasiones a un perrito y lo amarra para que entre al lugar.

En la grabación de apenas 20 segundos se puede observar cómo el can se muestra visiblemente asustado ante el sujeto, quien lo amarra con una cuerda y luego lo patea para que entre por una puerta, por lo que ya no se puede ver si las agresiones continúan.

¿Qué se sabe sobre este maltrato animal?

Según Minerva Bautista Gómez, ya atendieron el reporte realizado por este video. Sin embargo, al llegar a la Tenencia Morelos, una mujer le indicó al personal del Instituto Municipal de Protección Animal de Morelia que no conocía al hombre que había pateado al perrito.

Por esta misma razón, indicó que harían la denuncia correspondiente, pero también pidió a las personas entregar a la dependencia que ella representa más datos o evidencia de cómo este hombre maltrata al can.

“Al acudir a este reporte en Tenencia Morelos, la mujer que nos atendió, refirió no conocer a este tipo, también negó a la perrita, así que haremos la denuncia correspondiente, pero como sabemos que no es la primera, ni la única vez que sucede algo así con este violento hombre, si lo reconoces, o tienes más datos o evidencias de él como maltratador, proporciónalos al IMPA, serán valiosos para que se haga justicia”, se lee en su publicación de Facebook.

En redes sociales circula un video en el que se puede ver como un hombre patea a un perrito en Morelia, Michoacán.

