Alexander soñaba con ser ingeniero; lo mataron frente a su madre en Michoacán

Alexander y su madre Issis. Foto: Omar Hernández

Alexander tenía sólo 16 años, soñaba con ser ingeniero en Logística y ayudaba a su madre lavando tráileres. Pero la noche 5 de junio de 2023, su vida fue truncada por una venganza ajena, afuera de su propio hogar.



Aquella noche, tras dejar a su hermano en la terminal, Alexander recibió tres disparos frente a los ojos de su madre, Issis Nínive Ortíz Cortez. Antes de huir en una moto, los sicarios gritaron: “ahí le manda un saludo Jorge Luis Villalón Torres”…



¿Quién es este sujeto? Jorge Luis Villalón Torres, alias el “Marino”, es un exempleado de la familia que, tras intentar extorsionar a Issis por querer ser socio de la empresa, juró venganza, pero no todo termina ahí… se le vincula con el robo de droga a un cártel, un acto que provocó el asesinato de sus propios hermanos, su esposa y su hija de 15 años…

El “Marino” era un hombre peligroso… incluso hizo estallar un artefacto explosivo C4 en la camioneta de un vecino, creyendo que era la de su exjefa… Por meses, fue el objetivo principal de la justicia en Michoacán…



La búsqueda fue internacional… tras huir por varios estados, el “Marino” intentó esconderse en el extranjero; sin embargo, en marzo de 2025, la coordinación binacional dio frutos: fue capturado en Canadá…



Hoy, a más de dos años del crimen, la Fiscalía de Michoacán recibió en extradición a Jorge Luis Villalón Torres. Finalmente, enfrentará a la justicia mexicana… para Issis y Alexander, el camino a la paz apenas comienza.

