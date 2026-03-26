Imputan feminicidio y portación de armas a adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán

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En Michoacán, acusan de feminicidio a Osmar “N”. Foto: Charbell Lucio

Un juez certificado en Justicia Penal para Adolescentes, del Poder Judicial de Michoacán, presidió la audiencia inicial de formulación de imputación contra Osmar “N”, adolescente que mató a dos maestras, por los delitos de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas permanentes en agravio de la sociedad.

En audiencia, la representación social formuló la imputación y la defensa solicitó la duplicidad del plazo para resolver situación jurídica, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Se determinó la medida cautelar de internamiento preventivo, y la audiencia continuará el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

Audiencia de Osmar “N” en Michoacán

A las 10:30 de la mañana de este jueves, dio inicio la audiencia inicial de Osmar, el adolescente de 15 años implicado en el doble homicidio de dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas.

El menor se encuentra actualmente privado de su libertad en el Centro de Justicia Integral para Adolescentes, ubicado en Morelia, sede donde enfrentará su proceso penal bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La audiencia se llevó a cabo de manera privada, sin acceso a medios de comunicación; tampoco fue revelado el número de Sala de Oralidad en la que se desarrolló.

El menor presuntamente utilizó un rifle AR-15 para disparar en por lo menos 14 ocasiones en contra dos profesoras, en un ataque directo y aparentemente premeditado.

Van por sanciones para menores de edad

Por hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, enviará una iniciativa al Congreso de la Unión, para replantear el Sistema de Justicia Penal nacional, a fin de que los menores que cometen delitos graves “con plena conciencia” sean procesados como adultos.

El mandatario estatal enfatizó la premeditación y la saña con la que actuó el joven, quien disparó de manera directa con un rifle AR-15 contra las docentes en la preparatoria privada “Anton Makárenko”.

“Es fundamental entender que los jóvenes en este caso específico que delinquen con esta saña sí deberían ser enjuiciados como adultos, sobre todo cuando ya tienen conciencia plena de lo que hacen, porque eso es un tema de conciencia, tanto individual como de conciencia social. Yo estoy a favor de que revisemos el Sistema Penal Nacional y sí deberíamos buscar que estos casos sean atendidos y enjuiciados como adultos”.

El mandatario estatal hizo énfasis en la necesidad de adecuar el marco legal para estos casos.

El titular del ejecutivo estatal sostuvo que, al actuar con conciencia plena del daño que causan, estos actos deben ser tratados como delitos de alto impacto.

Ramírez Bedolla confirmó que, aunque la ley no es retroactiva y este caso específico se llevará bajo el fuero de adolescentes, su administración enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para impulsar esta reforma, pues consideró que la impunidad de la inimputabilidad es aprovechada por el crimen organizado para reclutar jóvenes, aunque recalcó, no fue el caso del menor de 15 años.

“Es el primer caso que se nos presenta y tenemos que frenarlo de inmediato. No podemos permitir que esto se siga replicando”, expresó.

Recordó el contexto violento del agresor, quien, según las investigaciones, era seguidor de grupos misóginos y antifeministas. Por último, reiteró el compromiso de su administración con la justicia, mencionando que la Comisión Estatal de Víctimas, a través de su director Víctor Serrato, ha atendido directamente a las familias de las dos maestras fallecidas.

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