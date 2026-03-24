Alumno desata balacera en preparatoria de Lázaro Cárdenas; hay dos maestras sin vida

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Foto: Charbell Lucio

Un grave incidente de violencia se registró la mañana de este martes en el interior de la preparatoria privada “Anton Makarenko”, ubicada en la calle Francisco Villa, de la Colonia Centro, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un alumno agredió con arma de fuego a dos docentes.

De acuerdo con la información preliminar, la situación ocurrió luego de que uno de los alumnos de la institución comenzara a realizar disparos en contra del personal que ahí labora.

Se presume que el altercado se desató tras una discusión entre el joven y los empleados de la escuela.

Resultado de la agresión dos maestras perdieron la vida, de acuerdo a informes policiales.

Elementos de seguridad se trasladaron a la zona y lograron neutralizar al adolescente responsable, quien será presentado ante las autoridades competentes.

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