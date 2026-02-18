Detienen en CDMX a segundo implicado en homicidio de familia de intérpretes en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Detenido en CDMX. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a Dilan Kaled “N”., por su probable participación en el homicidio de la familia de intérpretes de lenguas de señas, ocurrido el pasado 15 de enero.

La detención se realizó en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), como resultado de trabajos de investigación e inteligencia y coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dilan Kaled N., enfrenta cargos por los delitos de secuestro exprés agravado y homicidio en agravio de Anayeli “N”, Víctor Manuel “N” y su hija adolescente, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en una carretera de Zinapécuaro.

Con esta acción, suman ya dos personas detenidas por este multihomicidio que causó consternación entre la sociedad michoacana.

El primer detenido fue Alfredo “N”, familiar de una de las víctimas, quien ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el mismo caso.

