Captan a supuestos militares torturando a joven en negocio de maquinitas en Peribán, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Presuntos militares torturan a joven en Michoacán. Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se muestra como unos presuntos militares torturan a un joven en el municipio de Peribán, en el estado de Michoacán, en lo que parece ser un negocio de máquinas tragamonedas.

Presuntos militares torturan a joven en Michoacán

En un video que se ha difundido en Instagram y otras redes sociales, se exhibe a presuntos militares torturando a un joven en Peribán, Michoacán, mientras lo amenazan e insultan en varias ocasiones.

Se trata de una grabación de 14 minutos, de una cámara de seguridad de un negocio de máquinas tragamonedas, en la que se observa que supuestos elementos del Ejército Mexicano golpean varias veces a un joven, pateándolo, dándole palmadas en la espalda y cabeza, incluso utilizando una tabla o estrellándolo contra las máquinas.

“Nosotros somos la muerte”

Pero además de torturarlo, golpearlo de diferentes maneras, los presuntos militares insultan y amenazan al joven en el negocio de Peribán, Michoacán, incluso llegándole a decir lo siguiente: “Nosotros somos la muerte”.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

A la par de que le pegan en la cabeza, lo patean en el piso, lo golpean en la cara y lo tablean en la espalda, los presuntos elementos del Ejército Mexicano le exigen que realice algo en su celular.

Ejército no ha informado nada

Hasta este momento, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina, ni muchos menos el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum han expresado algo por este video del pasado lunes 16 de febrero de 2026.

Cabe recordar que en coordinación con autoridades de Michoacán y otras dependencias de seguridad federales, la Defensa Nacional ha asegurado miles de máquinas tragamonedas en esta entidad del país, por lo que este video podría corresponder a una de las tantas operaciones llevadas a cabo para recolectarlas.

De acuerdo con algunos medios locales, los presuntos militares habrían obligado al joven a que señalara que él trabajaba como vigía para una organización criminal, aunque esta información no ha sido comprobada todavía.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.