¿Quiénes son los “Guerrero”, el grupo ligado al CJNG que opera en Michoacán?

GENERANDO AUDIO...

Los “Guerrero” operan en Michoacán y estarían ligados al CJNG. Foto: Cuartoscuro.

Este pasado miércoles 19 de agosto, las autoridades federales dieron a conocer que tras operaciones en el estado de Michoacán, lograron detener a 12 integrantes del grupo delictivo los “Guerrero”, el cual estaría ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen a 12 integrantes de los “Guerrero”

El Gabinete de Seguridad informó este pasado miércoles la detención de 12 miembros del grupo delictivo los “Guerrero”, tras operativos de fuerzas armadas en Tanhuato, Michoacán.

Al respecto, las autoridades federales señalaron que estos arrestos se pudieron realizar gracias a acciones coordinadas entre elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Al final, aseguraron que las 12 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, que dará seguimiento a las investigaciones y será la instancia encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Entre las personas arrestadas por las fuerzas armadas, agregaron, se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas respectivamente como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

¿Quiénes son los “Guerrero?

El Gabinete de Seguridad informó que las 12 personas detenidas en Michoacán pertenecen a un grupo delictivo conocido como los “Guerrero”, el cual estaría al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes de autoridades y medios, Heraclio Guerrero Martínez, alías “Tío Lako”, comenzó a liderar este grupo criminal tras la muerte de su hermano, Javier Guerrero, en 2011, quien era identificado como uno de los ahijados de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho“.

De hecho, se sabe que tras enfrentarse con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, quien fuera líder del CJNG se unió a los hermanos Guerrero.

Algunos de los hechos violentos con los cuales se liga a este grupo criminal ocurrieron en Ocotlán, Jalisco en 2015, como el derribamiento de un helicóptero del Ejército Mexicano y una emboscada ese mismo año contra la División de Gendarmería de la Policía Federal.

Las autoridades señalan también que los “Guerrero” operan principalmente en distintos municipios de Michoacán, principalmente en los de Tierra Caliente.

“Tío Lako” es uno de los más buscados

Reportes de seguridad ubican al “Tío Lako” como uno de los principales mandos de una célula identificada como los “Guerrero”, con operaciones en el municipio de Tanhuato.

Pero también lo vinculan a actividades relacionadas con la seguridad de la organización criminal. De hecho, especialistas señalan que estaría involucrado en operaciones de huachicol y en la coordinación de actividades del grupo en distintas zonas de Michoacán.

Tras la muerte del “Mencho”, diferentes versiones lo mencionaron como uno de los perfiles con mayor influencia dentro de la estructura del CJNG.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.