Transportistas de Michoacán reportan saldo blanco: así evitaron bloqueos carreteros y protegieron vidas de operadores

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Alertas blindan a transportistas en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Transportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) reportaron saldo blanco en Michoacán luego de los bloqueos carreteros y el despliegue de las fuerzas federales de seguridad en la zona.

“El bloqueo de rutas sí hubo en el estado de Michoacán, pero gracias a que nos anticipó el Gobierno federal de esta movilización que se iba a hacer, nosotros, a los agremiados a través de nuestra delegación de Michoacán, tenemos dos delegaciones tanto Lázaro Cárdenas como Morelia, en las dos anticipamos y no tuvimos ni siquiera obstrucción hacia el autotransporte de carga“, dijo Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar.

De acuerdo con la Canacar, el Gobierno federal implementó un sistema de aviso minutos antes del despliegue de las fuerzas federales, lo que permitió que no existieran afectaciones para las unidades y los transportistas.

“Sabemos que muchas veces el modus operandi del bloqueo es justo esa presión a bloquear, no nada más el traslado de mercancías, sino también de pasajeros. Lamentablemente de pasajeros no tengo información que pueda compartirles pero lo que se refiere al autotransporte de carga hubo saldo nulo“, agregó Ramos Melo.

Igual aseguró que este mecanismo de colaboración es el camino para evitar que la criminalidad tome de rehén al autotransporte.

“Todas las secretarías del Gobierno federal nos han estado anticipando justo para ello, para evitar que sean vulnerables nuestros operadores. No podemos permitir que las vidas de los operadores sean vulnerables, mucho menos alguna lamentación y por ello pedimos desde el día uno de esta administración que nos ayudaran con información para evitar que tengamos fatalidades”, comentó por último el presidente de Canacar.

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