Por primera vez en Michoacán, arrestan a mujer por “atacar el honor” de funcionario

Mujer supuestamente atacó a funcionario de Michoacán en redes. Fotos: Getty

Por primera vez en Michoacán, una persona fue detenida por el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos, una figura penal que en otros estados del país ha sido desplazada al ámbito civil, pero que en la entidad permanece vigente.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre la detención de Cristina “N”, señalada por su probable responsabilidad en este delito, cometido en agravio de un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro, tras la difusión de publicaciones en redes sociales.

Detención insólita en Michoacán por ataques al honor

De acuerdo con la FGE, la investigación se originó a partir de diversas publicaciones realizadas desde distintos perfiles y grupos en redes sociales, en las que se emitieron expresiones que presuntamente afectaron la reputación del funcionario municipal.

El caso resulta inédito en el estado, al tratarse de la primera detención conocida por este delito, aplicado específicamente a contenidos difundidos en plataformas digitales.

Investigación cibernética permitió identificar el perfil responsable

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, en coordinación con la Dirección de Policía Cibernética, que realizaron un análisis técnico y jurídico para rastrear el origen de las publicaciones.

Como resultado, se logró identificar a la persona administradora del perfil digital desde el cual se emitieron los mensajes, lo que permitió integrar los datos de prueba presentados ante un Juez de Control.

Juez libró orden de aprehensión por delito previsto en el Código Penal

Con los elementos recabados, el juez concedió la orden de aprehensión por el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos, la cual fue cumplimentada por personal de la Fiscalía.

Tras su detención, Cristina “N” fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional, que será el encargado de definir su situación jurídica conforme a la ley.

“Ataques al honor”, delito vigente en Michoacán

En el Código Penal de Michoacán, los delitos contra el honor se contemplan en el Artículo 192, bajo la figura de ataques al honor, que incluye conductas como la calumnia y la injuria, cuando afectan la reputación de una persona ante terceros o mediante medios de difusión.

Mientras que en el ámbito federal y en diversas entidades estas conductas han sido trasladadas al terreno civil como daño moral, en Michoacán la norma sigue vigente, con una redacción amplia que ha sido señalada por especialistas como susceptible de ser utilizada para limitar la crítica pública o el ejercicio periodístico.

