GENERANDO AUDIO...

Cilindro con gas cloro. Foto: Charbell Lucio

El cilindro de gas cloro, altamente peligroso, que fue robado en Morelia, ya fue localizado la mañana de este miércoles en esta misma ciudad. Ayer martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que emitió alerta en Michoacán y otros seis estados del país, para emprender la búsqueda del cilindro de gas cloro.

Localizan en Morelia cilindro de gas cloro robado

El material peligroso fue sustraído del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas), específicamente del pozo “El Retiro”, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González en Morelia.

El cilindro, de color gris aluminio y utilizado para la purificación de agua, tiene una capacidad de 68 kilogramos y se estima que contenía aproximadamente el 50% de su contenido al momento del robo.

Debido a la alta toxicidad del gas cloro, que puede ser fatal por inhalación o contacto con la piel, la alerta se extendió a Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero.

Tras recibir información que alertaba sobre el abandono del tanque en la zona norte de la capital del estado, personal de la Policía Morelia inició un operativo de búsqueda en la zona aledaña a la Universidad Tecnológica de Morelia y el Periférico Revolución.

Finalmente, los oficiales ubicaron el cilindro con el material peligroso en un terreno baldío sobre la Avenida Río Grande, a escasos metros de establecimientos de venta de chatarra y de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Morelia.

La corporación cerró el tránsito en esa zona y dio aviso a Protección Civil para el retiro y traslado del tanque a un lugar seguro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.