Roban cilindro con gas cloro y activan alerta de riesgo alto en 6 estados

Foto: Coordinación Nacional de Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta de riesgo alto a seis estados por el robo de un cilindro con gas cloro ocurrido el 30 de diciembre de 2025, en Morelia, Michoacán, debido al peligro que representa para la salud.

¿Qué estados tienen alerta de riesgo alto por el robo del gas cloro?

El alertamiento se dirige a Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, donde podría localizarse el contenedor.

El cilindro robado contiene gas cloro (ONU 1017), una sustancia altamente tóxica que puede causar daños graves o la muerte si se inhala o entra en contacto con la piel. De acuerdo con la CNPC, el material es utilizado para la potabilización del agua y fue sustraído del pozo El Retiro, en la colonia Dr. Miguel Silva González, en el municipio de Morelia.

Las autoridades detallaron que el cilindro tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio, cuenta con el número de serie 7107830Y y se encontraba al 50% de su capacidad al momento del robo. Por su nivel de peligrosidad, el nivel de riesgo fue clasificado como alto.

Riesgos a la salud por exposición al cloro

La CNPC explicó que el gas cloro es un material venenoso y corrosivo. La inhalación puede provocar lagrimeo, tos, dificultad para respirar, daño pulmonar y edema pulmonar, incluso con efectos retardados. La exposición a concentraciones elevadas puede ser fatal, mientras que el contacto con piel u ojos causa quemaduras graves.

Por esta razón, se establecieron distancias de aislamiento de hasta 1.1 kilómetros durante la noche, en caso de fuga, conforme a la Guía 124 de la Guía de Respuesta a Emergencias.

Acciones y recomendaciones oficiales

Elementos de policía estatal, municipal y Guardia Nacional realizan recorridos en carreteras, chatarreras y terrenos baldíos para ubicar el cilindro. Además, se reforzó la difusión del alertamiento en medios y redes sociales.

Las autoridades pidieron a la población no manipular el cilindro, alejarse de inmediato si lo localizan y reportar al 911. La CNPC mantendrá el monitoreo hasta lograr su localización y aseguramiento.

