“Me querían mochar los dedos por no desbloquear mi teléfono”: joven denuncia tortura de soldados en Peribán

Joven denuncia a soldados de Peribán, Michoacánm por tortura. Foto: UnoTV

Alfredo Medina Morelos, cortador de aguacate, denunció que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo torturaron en el municipio de Peribán, Michoacán.

El joven relató que, el pasado lunes 16 de febrero entre las 14:00 y 15:00 horas, un grupo de soldados ingresó al establecimiento de máquinas tragamonedas donde él se encontraba y comenzó a interrogarlo. Según su testimonio, los militares lo agredieron físicamente porque él se negó a desbloquear su teléfono celular.

Al no querer desbloquear el teléfono empiezan a golpearme, me quitaron una cadena que con tanto esfuerzo compré. Me preguntaban si era robada. Les dije que no, que la había comprado con mi trabajo cortando aguacate, pero me siguieron golpeando por no darles la contraseña.

Golpes, amenazas y presunta tortura

Alfredo aseguró que los militares lo golpearon repetidamente con rifles y una tabla, además de darle puñetazos y rodillazos en el rostro y el abdomen. El joven mostró lesiones visibles en cuello y costillas, y afirmó que las agresiones le impiden levantarse con normalidad.

“Me querían torturar diciendo que, si no les daba la contraseña, con un cuchillo me pusieron la mano en una máquina y me querían mochar los dedos”, denunció.

La grabación de una cámara de seguridad registró la agresión, en la que presuntamente participaron cinco elementos. En el video se escucha a uno de los uniformados decir “nosotros somos la muerte”, antes de golpearlo y acusarlo de colaborar como “halcón” con un grupo delictivo de la región.

Durante aproximadamente 14 minutos, los elementos golpearon, insultaron y amenazaron al joven, hasta que finalmente abandonaron el lugar.

Autoridades confirman investigación

La Secretaría de Gobierno de Michoacán informó que los militares involucrados ya están bajo investigación. El titular de la dependencia, Raúl Zepeda, confirmó que los uniformados que aparecen en el video pertenecen a la Defensa Nacional y señaló que “están bajo investigación conforme a las leyes militares, bajo custodia y serán debidamente sancionados”.

