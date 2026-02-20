Violencia persiste en Guanajuato, pero federación y Gobierno local resaltan resultados en estrategia de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Homicidios marcan a Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

Guanajuato sigue siendo el estado con más homicidios de todo el país. Arrancó el año con ejecuciones a sangre fría, ataques armados como en Salamanca y San Francisco del Rincón son muestra del horror que ha sembrado miedo en la población, reconocen autoridades.

“Hoy llegan los mismos sicarios y empiezan a disparar contra la persona y contra todos los que estén alrededor, esto ha creado miedo, terror en las comunidades, lo que acaba de pasar en Salamanca, lo que acaba de pasar en San Francisco del Rincón con estos menores de edad lesionados”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó los hechos como “inaceptables”.

“Estos delitos son inaceptables, en los dos recientes ya hay detenidos… cada uno de estos de estas acciones del crimen organizado nosotros vamos a trabajar para que no quede impune, si bien en estos casos no se pudieron evitar estos hechos, lo que sí podemos evitar y es nuestro trabajo es que no queden impunes”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

Hasta mayo pasado, según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en la entidad se registraron más de 3 mil 670 desapariciones.

Sobre fosas clandestinas y cuerpos no identificados, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el tema es nacional y reconoció rezago en identificación forense.

“Este es un tema nacional, qué podría comentar… el rezago en la identificación forense y la entrega de cuerpos a las familias… Aun cuando existe la obligación de un Registro Nacional forense, sobre todo en lugares en donde hay personas no identificadas, cuerpos no identificados, el objetivo es fortalecer esta situación a través de identificaciones genéticas y del fortalecimiento de los registros de los de personas no identificadas que ya fallecieron”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria sostuvo que el país debe avanzar en el fortalecimiento de registros de personas no identificadas.

“El país tiene necesariamente que avanzar en ello, no solamente por la situación de violencia que ha vivido el país, sino también porque es algo que es indispensable que se realice y eso está en las nuevas leyes”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El Gabinete de Seguridad reportó, además, que los robos a transeúntes y a casa habitación con violencia se elevaron en Guanajuato.

Sin embargo, las autoridades, tanto federales como locales, presumen resultados. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que existe coordinación con la federación.

“Una coordinación efectiva, con inteligencia y con despliegue operativo que nos ha permitido lograr los resultados que llevamos en materia de seguridad”. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Mientras que Sheinbaum reiteró que, aunque Guanajuato cerró 2025 como el estado con más homicidios, entre enero y febrero se observa una reducción del 65%.

“Sigue siendo, al cierre de 2025, el estado con más homicidios porque entre enero y febrero pues todavía tuvo un número importante de homicidios, pero vean ustedes la reducción, la reducción 65% en el número de homicidios en Guanajuato”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

