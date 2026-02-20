Tres temas clave podrían coincidir la próxima semana en San Lázaro: reforma Laboral, Anticorrupción y Electoral

GENERANDO AUDIO...

Diputados debatirán reforma laboral de 40 horas. Foto: Cuartoscuro

La próxima semana, la Cámara de Diputados discutirá tres temas clave: la Reforma Laboral para reducir la jornada a 40 horas, una posible Reforma Electoral impulsada por el Ejecutivo y una nueva Reforma Anticorrupción promovida por Morena.

Los debates arrancarán a partir del lunes 23 de febrero.

Los temas podrían coincidir en comisiones y en el pleno, lo que marcará una semana intensa en San Lázaro.

Reforma Laboral: jornada de 40 horas llega al pleno

El lunes se discutirá en comisiones unidas de Trabajo y Puntos Constitucionales la minuta aprobada por el Senado que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Está prevista la participación del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante el análisis.

El punto más polémico será el esquema de descanso obligatorio:

Un día por cada seis trabajados

Dos días por cada cinco trabajados

Si se aprueba en comisiones, el dictamen subiría al pleno el martes 24 o miércoles 25 de febrero para su discusión y votación.

La propuesta ha generado debate entre empresarios y sindicatos por el impacto en costos y organización laboral.

Reforma Electoral: aún sin conocer contenido

En paralelo, se espera que el próximo 24 de febrero se defina a qué Cámara llegará la iniciativa presidencial de Reforma Electoral, ya sea al Senado o a Diputados.

Hasta ahora no se conoce el contenido oficial del proyecto.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que el “deber ser” es construir una reforma con todos los actores políticos.

“El deber ser, lo que debería ser es una reforma con todos los actores. Bajo esa lógica sí hay condiciones de procesarse, claro que las hay todavía, vamos, ni siquiera tenemos una iniciativa, para eso está en Congreso, para deliberar”. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados

Reforma Anticorrupción: buscan eliminar el fuero

Otro tema que podría avanzar es la Reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, impulsada por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

De acuerdo con el legislador, se trata de una iniciativa “robusta” que plantea:

Eliminar el fuero constitucional

Cambiar el método de selección del titular de la Auditoría Superior de la Federación

Fortalecer y unificar los mecanismos de revocación de mandato

La discusión formal aún no tiene fecha definida, pero Morena busca incorporarla a la agenda inmediata.

La próxima semana será clave para definir el rumbo de estas tres reformas en la Cámara de Diputados.

