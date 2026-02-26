Michoacán refuerza seguridad para evitar reacomodos del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, el titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, comentó en entrevista para “A las nueve en Uno” que se mantiene un operativo permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales para evitar reacomodos violentos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detalló que la FGR identificó 67 perfiles que operan en la entidad, ocho de ellos con recompensa en Estados Unidos (EE.UU.). Entre los objetivos mencionó al “Abuelo Farías”; el “Botox”, por otra parte, mencionó que ya fue detenido y que tenía recompensa de 3 millones de dólares.

El fiscal confirmó la detención de 11 policías municipales de Ecuandureo, incluido su director, por presuntos vínculos con el CJNG. Les aseguraron droga, insignias y celulares con mensajes donde alertaban sobre operativos federales.

Y sobre las acusaciones contra políticos hechas por Grecia Quiroz, señaló que se analizan 11 videos para verificar su autenticidad.

