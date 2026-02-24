Blindan Aguililla, Michoacán, ante posible sepultura del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Aguililla, Michoacán. Foto: Cuartoscuro

La cabecera municipal de Aguililla, Michoacán, permanece bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, con apoyo de unidades blindadas y dos helicópteros que sobrevuelan la zona. Versiones extraoficiales señalan que al poblado de Naranjo de Chila podrían arribar los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

En esta región nació el líder criminal e intentó regresar en diversas ocasiones.

Hasta el momento no se reporta una situación crítica; sin embargo, a la orilla de la carretera permanecen vehículos calcinados que bloquean la vialidad. Los negocios comienzan a reabrir de manera paulatina, aunque las clases continúan suspendidas.



