Militares resultan lesionados por estallido de artefacto en Apatzingán

Tres militares heridos tras explosión de mina en Apatzingán. Foto: Cuartoscuro

Este viernes, al menos tres elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados tras el estallido de un artefacto explosivo en el municipio de Apatzingán, en Michoacán. Según los reportes, la unidad donde se trasladaban activó una mina sembrada en un camino de terracería de la comunidad de Las Bateas. Ahí, los militares realizaban un recorrido de rutina.

Los soldados fueron trasladados al hospital de la 43ª Zona Militar, donde permanecen bajo observación médica. Asimismo, tras la explosión, personal especializado, con apoyo de maquinaria, acudió a la zona para realizar labores de búsqueda. De igual forma, buscaron otros artefactos explosivos que podrían estar activados.

Ataques explosivos constantes en Michoacán

Con lo anterior, suman al menos cuatro ataques de este tipo en lo que va del año, los cuales han cobrado la vida de una persona. Además, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, el año pasado se registraron 19 víctimas a causa de explosivos, entre ellos, militares y jornaleros.

