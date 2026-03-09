Muere Raquel Ceja, abuela de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Muere la abuela de Carlos Manzo. Foto: Grecia Quiroz

Raquel Ceja, abuela materna de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, murió por la madrugada de este domingo, luego de sufrir complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por la propia viuda del edil, Grecia Quiroz, a través de sus redes sociales, quien reconoció la influencia que tuvo en la vida de su nieto.

“Pude ver lo dura que eras y lo estricta que fuiste con Carlos, pero eso lo llevó a ser el gran hombre que fue, tú significaste mucho para él, fuiste una de las mujeres más importantes de su vida”, posteó.

Doña Raquel estuvo presente en los homenajes de su nieto, luego del crimen. Asimismo, llegó a participar en las marchas que se convocaron para exigir justicia, siendo acompañada por Carlos Tafolla, diputado local y amigo de Carlos.

Públicamente, reconoció que la muerte del alcalde independiente fue un duro golpe para ella, al grado de considerar que también le habían quitado la vida a ella.

Debido a su avanzada edad, en últimas semanas presentó complicaciones de salud. La causa de su muerte, así como los funerales, no han sido revelados.

