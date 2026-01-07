Reaparece el “Bótox” tras operativo federal y manda mensaje a autoridades

GENERANDO AUDIO...

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”. Foto: Especial

Reapareció en un video César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, señalado como líder de Los Blancos de Troya, grupo ligado a Los Viagras y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La grabación, realizada en la maleza, fue difundida en redes sociales tras un nuevo intento de captura de autoridades federales.

Reaparece el “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya

En el video, el “Bótox” aparece con chamarra y botas color café, pantalón de mezclilla, playera blanca y con barba sin afeitar. De fondo se escuchan radios de comunicación. Desde el inicio reconoce que es buscado por las autoridades, por motivos que calificó como “unos buenos, unos malos”.

Sepúlveda Arellano es señalado por autoridades como uno de los principales extorsionadores de productores y empacadores del Valle de Apatzingán. Sin embargo, en su mensaje defendió su injerencia en la industria del limón y cuestionó los precios bajos del cítrico que, dijo, afectan directamente a los limoneros.

El presunto líder criminal aseguró que el único Centro de Acopio que mantenía un precio justo fue cerrado por las autoridades en la localidad de Chandio. Afirmó que actualmente la mayoría de las industrias paga dos o 2.50 pesos por kilo, lo que, según él, no es suficiente para los productores.

Durante el mensaje, comparó a empresas que, dijo, sí pagan hasta cuatro pesos, pese a vender el mismo producto en mercados internacionales.

“Yo le voy a decir, a 2 pesos con 50 centavos quieren pagar a las demás industrias, a dos pesos, eso no nos sirve a nosotros que nos paguen así. Ellos, como industria, porque los tiene usted que son como empresarios, pero realmente nomás si esas personas quieren tener el pueblo empobrecido. Hay una industria que tiene la capacidad, que también maneja los aceites internacionales de limón amarillo, por qué ella sí puede pagar a cuatro, porque las demás no, si ambas venden el mismo aceite”, César Sepúlveda Arellano, el “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya

El “Botox” insistió en que el problema del limón no es la producción, sino la falta de regulación en los precios. Además de exigir una regularización del precio del limón, el presunto líder criminal afirmó contar con respaldo popular, lo que, según dijo, le ha permitido seguir libre.

El “Botox” manda mensaje a autoridades

El mensaje estuvo dirigido directamente a las autoridades federales, a quienes pidió dejar de buscarlo y enfocar los trabajos de inteligencia en mejorar las condiciones del sector limonero.

“Soy el único que está apoyando a esta gente a conseguir ese precio que usted mismo apagó al cerrar ese acopio. Si su inteligencia del gobierno es buena, es la que trae, dejen de andar buscándome, y pónganlos a trabajar, y hágales saber a la gente cómo se le tiene que pagar”, César Sepúlveda Arellano, el “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya

El más reciente operativo para su captura se registró hace unos días en la localidad de El Recreo, en Apatzingán, donde personal de la Secretaría de Marina resultó lesionado tras la volcadura de una camioneta en la que se trasladaban de forma encubierta.

