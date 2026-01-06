GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán confirmó la detección del primer caso aislado de gusano barrenador del ganado en el estado.

El hecho se registró en el municipio de Madero y, hasta el momento, es el único caso reportado en la entidad desde el inicio del brote de esta larva en México.

La dependencia estatal, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó que la incidencia fue confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro que había sido descornado.

De acuerdo con la información oficial, el animal afectado se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia médica en un predio ubicado en la comunidad de El Gatal, donde fue localizado el ejemplar. Senasica verificó que los demás animales de distintas especies presentes en la zona estuvieran sanos y libres de infestación.

Refuerzan vigilancia sanitaria tras el caso

Tras la confirmación, personal técnico especializado fue desplegado por el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) para fortalecer la vigilancia sanitaria en la región. Estos grupos están integrados por personal técnico oficial y privado previamente capacitado para atender emergencias sanitarias.

Las acciones incluyen rastreo epidemiológico y búsqueda activa de casos sospechosos, en coordinación con autoridades estatales y federales. Además, se realizan reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales para prevenir la propagación de la plaga.

De manera paralela, se reforzó el sistema de monitoreo sanitario mediante puntos de verificación, así como con el apoyo de delegados regionales y directores de Desarrollo Rural de los ayuntamientos.

Inspecciones descartan nuevos focos en Michoacán

Según informó Senasica, a través de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), se inspeccionaron y atendieron 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos y 19 animales domésticos, entre perros y gatos.

Hasta el momento, no se ha detectado la presencia de moscas del gusano barrenador en otros municipios de Michoacán, lo que reduce el riesgo de propagación en la entidad.

Las autoridades exhortaron a los ganaderos a mantener una revisión constante de heridas en sus animales y a reportar de inmediato cualquier caso o sospecha de gusaneras, ya que es en las heridas donde la mosca deposita los huevos que originan la infestación.

