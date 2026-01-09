Secretaria de Carlos Manzo también trabajaba para el “Licenciado”, acusa Grecia Quiroz

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz, alcadesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio

La secretaria particular del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, también trabajaba para Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio, acusó Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta y viuda del edil.

La declaración se dio tras la detención de Yesenia M. R., cumplimentada el 8 de enero de 2026, con lo que suman 11 personas detenidas por su presunta participación en el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

En entrevista, Grecia Quiroz confirmó que una nueva persona fue aprehendida por su relación directa con el “Licenciado”, sin proporcionar inicialmente el nombre.

“Sí, hay una persona detenida, la única información que tengo es que esta persona trabajaba de manera directa con el ‘Licenciado’, que es el autor intelectual del asesinato. No tengo otra información. Yo en la próxima semana espero que el fiscal me dé una audiencia para que me pueda dar una ampliación de la información y hasta ahorita es lo único que yo sé, que era una persona que trabajaba de manera directa con él, que se encargaba de las otras personas que participaron en el homicidio”, Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan

Aunque Quiroz no mencionó el nombre de la detenida, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó en el Registro Nacional de Detenciones la ficha correspondiente a Yesenia M. R., quien se desempeñaba como funcionaria de confianza del alcalde.

De acuerdo con el documento oficial, la orden de aprehensión fue ejecutada el 8 de enero de 2026 a las 16:05 horas, en las inmediaciones de la Presidencia Municipal y la Casa de la Cultura, por elementos de la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Once personas detenidas por el caso Manzo

Hasta el momento, las autoridades han detenido a 11 personas presuntamente implicadas en el homicidio de Carlos Manzo. Entre ellas se encuentran:

Jorge Armando “N” , alias el “Licenciado”, presunto autor intelectual

, alias el “Licenciado”, presunto autor intelectual J aciel “N” , señalado como reclutador de los autores materiales

, señalado como reclutador de los autores materiales Siete escoltas del alcalde asesinado

del alcalde asesinado Alejandro Baruc “N”

Yesenia M. R., una de las funcionarias de mayor cercanía y confianza de Carlos Manzo

La alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, adelantó que ya solicitó una reunión con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, para conocer los detalles de la investigación en torno a esta reciente detención y la probable responsabilidad de la persona requerida en el asesinato de Carlos Manzo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.