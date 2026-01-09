GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales y estatales detuvieron a Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñaba como jefa de oficina de la Presidencia Municipal de Uruapan, durante un operativo de seguridad realizado la noche del 8 de enero en ese municipio de Michoacán.

La detención estaría relacionada con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre en la Plaza de los Mártires, de acuerdo con información preliminar.

Detención de funcionaria municipal en Uruapan

La captura de Yesenia Méndez Rodríguez se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Uruapan, en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de instancias estatales. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos específicos de la detención.

Fuentes consultadas confirmaron que la funcionaria municipal será puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

Vínculo con el caso del asesinato de Carlos Manzo

De acuerdo con la información disponible, la detención de Méndez Rodríguez estaría vinculada con la investigación del homicidio de Carlos Manzo, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre en la Plaza de los Mártires, un hecho que generó conmoción en Uruapan y en el ámbito político local.

Las autoridades no han detallado el grado de participación que se investiga ni los posibles delitos que se le imputan, por lo que el caso continúa bajo reserva mientras avanzan las diligencias ministeriales.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

Relación política y antecedentes

Uno TV pudo conocer que Yesenia Méndez Rodríguez mantenía una relación cercana con integrantes de un equipo político con el que Carlos Manzo tenía conflictos previos, según fuentes consultadas. Esta línea formaría parte de las indagatorias que siguen las autoridades estatales.

Por ahora, la Fiscalía de Michoacán será la encargada de definir si existen elementos para judicializar el caso y presentar cargos formales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen oficialmente la detención y ofrezcan detalles sobre los delitos investigados y el avance del caso del asesinato del alcalde de Uruapan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.