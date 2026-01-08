El “Kaos”, detrás del homicidio de Carlos Manzo y otros dos cómplices
La Fiscalía General de Michoacán (FGE) confirmó que Alejandro Baruc “N”, alias el “Kaos”, está detrás no solamente del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, sino también de los otros dos cómplices que fueron hallados sin vida en Capacuaro.
En conferencia de prensa, Carlos Torres Piña, fiscal general, indicó que actualmente el implicado está bajo prisión preventiva oficiosa, luego de ser detenido y vinculado a proceso por narcomenudeo y posesión de armas.
“Está implicado en el homicidio de Carlos Manzo, aparte de ciertas responsabilidades que él tenía dentro de esta organización criminal en Uruapan“, señaló.
Recordó que fue detenido el pasado 23 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en posesión de 11 cartuchos para armas de fuego de diversos calibres, así como dosis de marihuana y metanfetamina.
Con lo anterior, suman 10 las personas detenidas por su relación con el homicidio del edil. Uno corresponde a Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, señalado como coautor del crimen, así como los siete escoltas por omisión en sus funciones.
Previo al “Kaos”, fue capturado Jaziel Antonio “N”, alias el “Pelón”, señalado como presunto reclutador tanto del homicida como de otro joven cómplice, a quienes contactó al interior de un centro de rehabilitación.
