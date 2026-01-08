Confirman muerte de hermano del “Bótox”; pobladores impidieron recuperar el cuerpo

GENERANDO AUDIO...

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de un hermano de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, líder de “Los Blancos de Troya”.

Se trata de Marvin Sepúlveda Arellano, quien de acuerdo con fuentes consultadas por Unotv.com, murió a causa de una sobredosis.

Al respecto, el fiscal general, Carlos Torres Piña, reconoció que se intentó recoger el cuerpo que era velado en el poblado de Las Colonias; sin embargo, la misma población impidió su recuperación para la necropsia de ley.

“Sí, hubo un velorio en la localidad de Las Colonias el día de ayer. Hubo personal de la SEDENA, de la Guardia Nacional en la zona. El área pericial de la Fiscalía Regional de Apatzingán se acercó al lugar para tratar de recuperar el cuerpo, pero familiares y población no lo permitieron”, indicó.

La intención de recuperar el cuerpo era para confirmar su identidad, así como esclarecer las causas de su muerte, pero reiteró que todo apunta a qué “sí es el hermano”.

