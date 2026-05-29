Lunes hay paro de la CNTE: qué estados se verían afectados

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La CNTE llamó a paro nacional el 1 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará un paro nacional el próximo 1 de junio. Además, en la Ciudad de México (CDMX) se prevé una movilización que partiría alrededor de las 9:00 horas del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.

Van por plantón en CDMX

Los maestros buscan instalar un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta semana, elementos de seguridad les impidieron el acceso al primer cuadro de la capital, situación que derivó en empujones y en la dispersión de los docentes con el uso de extintores.

¿En qué estados se prevé el paro nacional?

A través de su página de Facebook, la CNTE compartió los flyers de las distintas secciones que respaldan el paro de labores. Las entidades donde se tiene prevista la participación en el paro nacional son:

Ciudad de México (CDMX)

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo (se adhieren a la marcha en CDMX)

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Veracruz

Yucatán

¿Qué pide la CNTE?

La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, porque aseguran que afectó las pensiones y jubilaciones de los maestros. Buscan regresar a un sistema solidario y jubilarse por años de servicio.

Eliminación de la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Aumento salarial del 100%, ya que consideran que el incremento del 9% anunciado por el Gobierno en realidad representa cerca de 4% directo al salario.

Desaparición del sistema USICAMM, mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto.

Reinstalación de maestros cesados y apertura de una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum

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